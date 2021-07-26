Сбежавшая из дома Кончаловская призналась в краже

Наследница Любови Толкалиной рискнула тайно забрать чужое. Мария Кончаловская улетела из Москвы.

В разгар лета дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной отправилась на отдых. Довольная предстоящим путешествием девушка заявила в инстаграм-аккаунте, что проведет отпуск на море. Мария сняла на камеру содержимое своего чемодана и опубликовала контент в разделе "Истории". После перелета звездная наследница вновь вышла на связь с фанатами и показала, как едет в автомобиле среди плодородных угодий. В определенный момент Мария решилась на рискованный шаг.

Вдоль дороги, по которой двигалась знаменитость, расположились поля подсолнухов. Крупные яркие цветы золотистого цвета привлекли внимание Марии Кончаловской так, что она не удержалась от попытки завладеть частичкой чужого урожая. Наследница Любови Толкалиной сорвала однолетнее растение и забрала себе в машину. Девушка записала видео, на котором она с довольным видом любуется приобретением. "Я сперла один", — подчеркнула юная похитительница.

Выбранный девушкой "цветок солнца" оказался без семечек, то есть еще не созрел. Очевидно, что Мария решила сорвать его ради сиюминутной радости, чтобы любоваться в дороге. Во время поездки дочь Любови Толкалиной разместила растение между коленей. О дальнейшей судьбе подсолнуха история пока умалчивает.