"Восковая кукла": изменившаяся до неузнаваемости Успенская вызвала оторопь

Об этом событии знаменитость сообщила на своей странице в "Инстаграме". Артистка отметила, что очень любит перемены и всегда стремится к новому. По ее словам, это проявляется во всем: от желания постоянно покупать новую мебель и делать перестановку в доме, до перемен в образе. Знаменитость обратилась к одному из самых популярный звездных стилистов, Ирине Митрошкиной.
Любовь Успенская подчеркнула, что для нее важно, чтобы мастер чувствовал, видел и любил ее. Судя по всему, так и случилось, и исполнительница осталась крайне довольна результатом. Как сообщает 5-tv.ru, она сильно изменилась: от привычного рокового образа не осталось и следа. Стилист сделала артистке нежный нюдовый макияж, изменила форму бровей и прическу.
Многие пользователи отметили, что Любовь Залмановне изменения пошли на пользу. Она стала выглядеть еще более молодо и привлекательно. "Супер образ! Совсем другая! Очень красивая", "Вы просто богиня, как же хорошая", "Любовь, Вы – любовь! Какая женщина", "Как выглядеть так в ее возрасте? Бомба", – писали они.
Однако другим подписчикам показалось, что снимки Любови Успенской просто сильно обрабатывают в специальных редакторах, из-за чего певица и кажется молодой и красивой. Они осудили знаменитость. "Для чего так фотошопиться", "Пара штрихов и Анита Цой", "Господи, зачем так редактировать фото", "Карикатура", "Искусственная вся", "Восковая кукла", "Ничего своего не осталось, другой человек", "Фильтры и фотошоп, больше ничего", – прокомментировали поклонники.
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