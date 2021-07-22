Ровесницы-сестрички: Успенская впервые вывела в свет воскресшую после аварии и наркотиков дочь-красотку

Про Татьяну Плаксину, единственную дочь певицы Любови Успенской, писали много негатива. Да и сама девушка подливала масла в огонь, на всю страну заявив о побоях знаменитой матери и ее издевательствах. Потом была страшная авария с переломом челюсти и заражением крови. Много говорили и про проблемы с наркотиками у дочери Успенской. Но сегодня, к счастью, все проблемы и беды позади. И Успенская представила обновленную внешне и внутренне дочь на грандиозном гала-ужине по случаю вручения премии Fashion Summer Awards.



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