Ровесницы-сестрички: Успенская впервые вывела в свет воскресшую после аварии и наркотиков дочь-красотку

Вечеринка телеканала Fashion TV получилась громкой и представительной. Казалось, на Рублевку съехалась вся модная Москва – от дочери Славы и диджея Кати Гусевой до актера Стивена Сигала и певицы Ларисы Долиной.
Но, конечно, внимание гостей было приковано к 67-летней Любови Успенской и ее невероятной 31-летней дочери Татьяне Плаксиной. Мама и дочь выглядели ровесницами-сестричками – стильные, яркие, красивые. И обе строго соблюли предписанный гостям премии дресс-код – белое с синем.
Загар Любови Залмановны выгодно подчеркивал белоснежный брючный костюм. Татьяна же выбрала наряд цвета морской волны, удачно дополнив образ такого же цвета чалмой и стильной сумкой.
"Для меня сегодня самое важное, что моя дочь рядом, что мы прошли все трудности и начали новую жизнь!" – радуется Успенская. Недавно она опубликовала ролик, на котором отрезает ножницами шикарные волосы Плаксиной, а затем бреет ее наголо. "Освободишься от прошлого, которое никогда больше не повторится", — объяснила свои действия Успенская. Так все и вышло.
Татьяна – человек талантливый и творческий. Она пишет картины, преподает йогу. И всегда идет только вперед.
С Успенской и Плаксиной в свет вышла и девочка Николь, из которой Любочка взялась делать звезду. "Это моя будущая модель, мисс Красота", – пояснила ставшая продюсером Успенская. Хотя, наверное, теперь она ждет, когда Таня подарит ей таких же очаровательных внуков.
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