Выставившая киску дочь Успенской рассекретила свое новое имя

Всплыли интересные факты о Татьяне Плаксиной. Дочь Любови Успенской проявила активность в Сети.

Исполнительница хита "По полюшку" проявляет заботу о взрослой наследнице, несмотря на острые конфликты и грязные скандалы, в которые попала из-за нее. Любовь Успенская гордо заявляла, что Татьяна Плаксина покорит публику своим музыкальным талантом и станет настоящей звездой. Пока старания артистки можно назвать результативными. У дочери певицы уже появилось немало поклонников, которые следят за ее инстаграм-аккаунтом и восхищаются ее творчеством. Недавно девушка добавила в микроблог интересные детали.

Чаще всего Татьяна Плаксина размещает в "Инстаграм" свои картины и музыкальные ролики, а недавно намекнула на появление нового питомца у себя дома. В разделе "Истории" она разместила кадр гладкошерстной киски, взирающей на девушку большими удивленными глазами. Но особенное внимание пользователи Сети отдали все же не кошке. В шапке профиля дочь Любови Успенской указала свое второе имя, которое ранее было неизвестно. Выяснилось, что ее зовут еще и Лилиан.

Когда именно Татьяна Плаксина изменила персональные данные, неизвестно. В Сети поговаривают, что артистка начала жизнь с чистого листа, поэтому решила обрести двойное имя. Любовь Успенская еще не высказывалась на этот счет. Не исключено, что Лилиан — это всего лишь псевдоним ее звездной наследницы.

