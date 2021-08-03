Угроза инсульта: врачи спасают 46-летнюю Довлатову после гипертонического криза

"Я, увы не железная, – вздыхает Алла. – На фоне переживаний мои сосуды не выдержали... "
Знаменитая ведущая поделилась подробностями недавнего несчастья. "На прошлой неделе случился гипертонический криз, – вздыхает она. – Давление поднялось".
К счастью, медики прибыли вовремя. "Врачи назначили обследование, а пока предложили сменить обстановку и не нервничать, – сообщила Алла. – Обстановку сменить для меня легче, чем не нервничать".
Пока же Довлатова с семьей восстанавливается в хорошем загородном отеле Управления делами Президента РФ. Ведь врачи говорят, что ей пока стоит себе поберечь.
По словам медиков, гипертонический при отсутствии правильного лечения может привести к тяжелым последствиям. Среди осложнений самыми частыми являются инсульт головного мозга, отек легких (левожелудочковая недостаточность), гипертоническая энцефалопатия (отек головного мозга) и инфаркт миокарда, который случается в 12% случаев кризов.
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