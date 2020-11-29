"Аллы больше нет": Довлатову "похоронили" поклонники

Знаменитая радио– и телевеведущая увлеклась визуальным преображением. Алла Довлатова предстала перед камерой в новом образе и перестала быть узнаваемой.

Знаменитость разместила в инстаграм-канале снимки после омолаживающих и косметических процедур. Специалисты по наведению красоты основательно подготовили Аллу Довлатову к съемке в программе Елены Малышевой, сделав ей яркий профессиональный макияж.

Теледива похвасталась преображением и заявила, что стала стала выглядеть гораздо лучше, чем раньше. Только вот поклонники женщины не обрадовались ее колоссальным внешним переменам. Они решили, что звезда чересчур сильно изменила облик и перестала быть похожей на саму себя.

"Извините, без обид, но это уже не вы... Да, Алла, но какая, сложно сказать. Погоня за молодостью лишает индивидуальности, все становятся на одно лицо. Вы были очень интересной женщиной.", "Очень красива, но..не Алла, Аллы больше нет", "На себя стала не похожа, это уже не Алла( но голос не поменять, буду слушать радио", – написали фанаты знаменитости. Они очень расстроились увиденными снимками и словно похоронили кумира.

Напомним, что знаменитости 46 лет. Уже десять лет она прибегает к различным медицинским манипуляциям с внешностью. Звезда регулярно делает уколы ботокса. Благодаря услугам косметологов, Алла Довлатова стала выглядеть намного моложе своих лет и кардинально сменила имидж.