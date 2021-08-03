Пора сниматься в порнухе: раздетую Бузову обвинили в пропаганде проституции

Звезда "Дома-2" отдыхает сейчас на легендарном греческом острове Миконос, что на Эгейском море. Жара, видимо, там стоит такая, что даже в купальнике бывает некомфортно. Поэтому Оля оставила на себе минимум одежды и вышла на улицу почти в костюме Афродиты, что, как известно, явилась из пены морской.
"Микрофотосессия у моей виллы перед выходом на бассейн – потом будет не до этого или сядет батарейка телефона", – сообщила Бузова и предстала во всей красе перед ошарашенной публикой.
Правда, вид раздетой знаменитости народ не сильно-то и впечатлил. Хотя и развдигала она ноги, и прогибалась призывно... "Почему стало все это модно? Реклама тела, секс, пропаганда проституции сплошная!", "Вылитая Волочкова", "Пора в порнухе сниматься!", "Зачем выставлять фото своей пятой точки?!", – юродствуют люди в комментариях.
Впрочем, стремление Бузовой обнажаться с точки зрения психологии вполне понятно – ей нужно искать очередного жениха, выходить замуж, создавать семью. Вот и приходится показывать товар лицом. И прочими частями.
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