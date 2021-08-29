"Так и на иглу подсесть можно": Собчак подвергла свое здоровье опасному эксперименту

Теледива пошла на рискованный шаг ради поездок в Европу. Эксперты же предупреждают, что результаты такого эксперимента пока окончательно не изучены и способны привести к печальным последствиям.
Некоторое время назад светская львица сделала прививку российским "Спутником V". Но через несколько месяцев вакцинировалась Johnson & Johnson. Ксения Собчак объяснила это тем, что благодаря этому теперь может легко путешествовать в Европу, где еще не признают "Спутник V".
О своем поступке звезда сообщила в "Инстаграм". Она с радостью отметила, что отныне может летать в Париж прямым рейсом из Москвы. Журналистка добавила, что считает нужным разрешить в России западные вакцины.
Также знаменитость заявила, что в настоящее время наши соотечественники могут получить иностранные вакцины от ковида в Дубае, Баку и некоторых других городах. Фолловеры были шокированы поведением Ксении Собчак.
Россияне раскритиковали ее за столь безрассудное отношение к своему здоровью. "Увидеть Париж и умереть", "А слабо требовать от Европы признать российские вакцины? Трепло", "Так и на иглу подсесть можно. Давай еще и Pfizer", – распекли подписчики звездную блондинку. Напомним, в июне этого года Ксения Собчак выразила благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за ограничения, введенные в столице.
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