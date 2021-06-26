"Был бы ад!": привитая Собчак поблагодарила Собянина за ограничения в столице

Ксения Собчак стала ведущей очередного дня музыкального фестиваля "Жара", который в эти жаркие дни проходит в столичном "Крокусе". А перед началом концерта Ксения Анатольевна, на редкость расположенная к общению, поговорила с журналистами ведущих телеканалов.

"Я благодарна Собянину за ограничения, которые введены в столице, – призналась Собчак. – Ведь если бы "Жара" проходила в "Лужниках", как планировалось, то это был бы ад. Потому что работать с гримом несколько часов на красной дорожке – так себе удовольствие. А в "Крокусе" мы в хорошем прохладном кондиционированном помещении".

Собчак на "Жаре" выглядела прекрасно – стройной, свежей, помолодевшей. Оказалось, у нее есть мощная мотивация. "Молодой новый муж – это всегда лучший рецепт, чтобы хорошо выглядеть", – призналась Собчак.

На красной дорожке она появилась без маски – объяснила, что привита вакциной "Спутник V". "Я сделал себе так называемый буст, – пояснила Собчак. Это когда переболевшим коронавирусом вкалывают только одну фазу прививки. Наверное, это не самая лучшая идея, поскольку прививка экспериментальная. Но ведь и вирус тоже экспериментальный. К тому же переболеть новым штаммом, после которого 40-летние люди в больницах под аппаратами ИВЛ, точно хуже, чем привиться. Хотя и не исключаю каких-то последствий. Но вирус мутирует, человечество в опасности, поэтому дискуссий о том делать или не делать вакцину, я не понимаю".

В ближайшие дни, как уверяет Собчак, вакцинируются так же ее мать Людмила Нарусова и супруг Константин Богомолов. "Мы все переболели, имеем высокий уровень антител, который пока нас предохраняет, но родные уже сдали анализы и сейчас в процессе записи на прививки, – пояснила она. – Скоро все вопросы будут решены".

"Позже я собираюсь сделать какую-то международную вакцину, чтобы выезжать за рубеж, – говорит Собчак. – Потому что не думаю, что наши вакцины получат "зеленый паспорт" для свободного перемещения".