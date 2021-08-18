"Развращает юношей": развлекающегося с пенсионерками Шаляпина вывели на чистую воду

Бывшая сотрудница "Москонцерта", а также эксперт то-шоу Андрея Малахова, Нина Федорова, открыто высказывается о звездах современной эстрады. В прошлом она работала со многими из них, а теперь делится откровениями с журналистами.



Ранее она заявила, что практически убеждена в том, что отцом Марии Голубкиной якобы является Алексей Баталов. Этот факт привел в ярость Ларису Голубкину, которая отметила, что дочь уже совсем взрослая женщина, а комментировать информацию, которая не имеет к ней никакого отношения, она не собирается. "Прошлась" Федорова и по легендарному исполнителю Иосифу Кобзону. Она заявила, что при жизни у звезды был длительный роман с Людмилы Сенчиной. Артисты якобы даже жили вместе.

Пользователи относятся к словам бывшей сотрудницы "Москонцерта" слегка скептически. Многие утверждают, что женщина просто решила нажить на знаменитых именах, а потому без стеснения рассказывает подобное. Однако ее, видимо, это совсем не останавливает. На этот раз речь зашла о Прохоре Шаляпине. Скандал продолжается.

Нину Федорову возмущает тот факт, что сейчас многие знаменитости якобы подают плохой пример молодежи. Она назвала известную телеведущую, Дану Борисову, "наркоманкой", Анну Калашникову – "пустоголовой", а Шаляпина и вовсе заподозрила в страшном. По мнению бывшей сотрудницы "Москонцерта", певец "развращает юношей".

Речь идет об увлечении Прохора Шаляпина взрослыми женщинами. По словам Нины Федоровой, молодые люди якобы так хотят такой же беззаботной жизни, что стараются повторить путь исполнителя. Она отметила, что в ее дворе живет мальчик, который отказывается поступать в университет, так как просто мечтает найти "богатую бабку" с недвижимостью.

