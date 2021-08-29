"Злость и зависть чреваты болезнями": народ не может принять внезапный уход Навки

Российская фигуристка Татьяна Навка выложила в социальные сети фотографию, которая вызвала шквал негодования.
"Ушла в последнюю пятницу лета" – написала спортсменка. Несмотря на то, что многие поклонники сразу поняли, что Олимпийская чемпионка просто имела в виду, что отправляется на отдых, чтобы набраться сил в последние дни лета, некоторые юмор не оценили.
Конечно, жена Пескова сама делает такие подписи к постам, чтобы собрать как можно больше комментариев и поднять тем самым интерес к своей персоне.
"Ты о своих болезнях подумай, осуждая других людей, не зря народ возмутился её выпендрёжом", " Сказала ухожу ну так держи слово", "Проваливай и не возвращайся", " Все на показ. Сидели бы скромно", "Скорей бы уже, можно даже и не говорить об этом" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – не могут угомониться хейтеры.
Татьяне было сложно справиться с таким наплывом негатива.
Она старалась не обращать внимания на плохие комментарии, но некоторым все-таки отвечала, за что в ответ получила.
"Так и не читай, кто тебя заставляет?" – заметил один из фолловеров.
Несмотря на неприязнь, которую испытывают некоторые к Заслуженному мастеру спорта России, есть и те, кто всегда поддерживают артистку шоу.
"Злость и зависть чреваты болезнями. Будьте позитивнее и добрее, вы же люди ! Не укорачивайте свою жизнь негативом" – оставил приятный комментарий один из поклонников.
Также некоторые похвалили фигуру, образ и красоту татьяны Навки.
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