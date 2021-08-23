Навка взбудоражила народ снимком подросшей дочери от Пескова

Девочке исполнилось семь лет. Фигуристка посвятила дочери нежные слова в своем инстаграм-аккаунте. При этом она показала снимок подросшей Нади.
В кадре светловолосая дочь звезды льда и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова позирует со счастливой улыбкой. Татьяна Навка отметила, что девочка – настоящий ангел. Она пожелала ей, чтобы все желаемое осуществлялось.
К добрым словам в адрес малышки присоединились как рядовые фолловеры, так и знаменитые друзья звездной семьи. Они пожелали малышке быть счастливой, здоровой и достигать своих целей. Снимок вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников Татьяны Навки. Подписчики отметили, что девочка растет очень хорошенькой.
Напомним, у Татьяны Навки помимо Нади есть и старшая дочь, 21-летняя Александра. Она появилась на свет в браке с Александром Жулиным. У Дмитрия Пескова тоже есть дочь от первой супруги – 23-летняя Елизавета. Девушка активно ведет микроблог в "Инстаграм", где рассказывает о своих буднях и планах. Недавно стали ходить слухи, что наследница Пескова собирается замуж. Однако Лиза развеяла эти домыслы.
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