Стало известно об уходе Татьяны Навки

Татьяна Навка выложила в свой блог пост с подписью о том, что уходит. Информация заинтриговала подписчиков.

Олимпийская чемпионка умеет интриговать фанатов. В свой "Инстаграм" она нередко выкладывает снимки с неоднозначными подписями, которые вызывают шквал комментариев с расспросами. На этот раз Татьяна Навка сообщила об уходе. "Ушла в последнюю пятницу лета (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала фигуристка. Скорее всего, Татьяна просто имела в виду, что отправляется наслаждаться теплыми деньками заканчивающегося лета. Поклонники засыпали Навку восторженными комментариями. "Ну хороша", "А ведь есть такое ощущение, что действительно пройдёте сквозь стену, и при чем легко", "Какая же вы красивая женщина!", "Фигура идеальная! Умница и красавица!", "Танечка, вы как всегда прелестны. Обожаю", – восхищались комментаторы.

Татьяна Навка нередко делится в своем блоге фотографиями с семьей. У них с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым растет дочь Надя. Подписчики не перестают удивляться поразительному сходству мамы и дочки.

Ранее фигуристка поделилась фривольными снимками с другим мужчиной. Им оказался сотрудник одного из ресторанов Сардинии, где Навка отдыхает с семьей. Подписчики оценили юмор звезды и засыпали ее комплиментами. Конечно, нашлись и те, кто счел ярко-розовый наряд 46-летней олимпийской чемпионки неуместным.