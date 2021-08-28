Стало известно об уходе Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка умеет интриговать фанатов. В свой "Инстаграм" она нередко выкладывает снимки с неоднозначными подписями, которые вызывают шквал комментариев с расспросами. На этот раз Татьяна Навка сообщила об уходе. "Ушла в последнюю пятницу лета (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написала фигуристка. Скорее всего, Татьяна просто имела в виду, что отправляется наслаждаться теплыми деньками заканчивающегося лета. Поклонники засыпали Навку восторженными комментариями. "Ну хороша", "А ведь есть такое ощущение, что действительно пройдёте сквозь стену, и при чем легко", "Какая же вы красивая женщина!", "Фигура идеальная! Умница и красавица!", "Танечка, вы как всегда прелестны. Обожаю", – восхищались комментаторы.
Татьяна Навка нередко делится в своем блоге фотографиями с семьей. У них с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым растет дочь Надя. Подписчики не перестают удивляться поразительному сходству мамы и дочки.
Ранее фигуристка поделилась фривольными снимками с другим мужчиной. Им оказался сотрудник одного из ресторанов Сардинии, где Навка отдыхает с семьей. Подписчики оценили юмор звезды и засыпали ее комплиментами. Конечно, нашлись и те, кто счел ярко-розовый наряд 46-летней олимпийской чемпионки неуместным.
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