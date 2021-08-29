Опозоренная Волочкова назвала имя снявшего ее без трусов врага

Балерина намерена судиться с обидчицей, которая обнародовала неприличный снимок с Анастасией Волочковой. Звезду тайно сняли, когда она испражнялась во дворе своего дома в коттеджном поселке Новахово.
В эфире передачи "Ты не поверишь!" на НТВ знаменитость пожаловалась на певицу. По ее мнению, Любомская подговорила соседей, чтобы они пустили ее в дом, откуда было сделано фото. Анастасия Волочкова считает, что артистка завидует ее популярности и успешности и сама только и мечтает о том, чтобы ее вспомнили. Именно поэтому, по мнению "королевы шпагата", вокалистка устроила ей травлю.
В свою очередь Любомская отмечала, что только хотела помочь подруге, которая является соседкой Анастасии Волочковой. По словам исполнительницы, та обращалась к стражам порядка из-за поведения звездной блондинки. Соседке не по душе, что гости и персонал балерины ведут себя ужасно. В итоге отчаявшаяся женщина решила продать свой дом.
Напомним, ранее Анастасия Волочкова начала сольную карьеру. Недавно она презентовала свой альбом "Вселенная".
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