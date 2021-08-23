Волочкову застукали за непристойным занятием под окнами соседей

Балерина живет в подмосковном коттеджном поселке Новахово. За шесть лет она нажила врагов среди местного населения. Многим не нравится, как ведет себя "королева шпагата".
На Анастасию Волочкову жалуются по разным поводам. Недавно она и вовсе шокировала своей неадекватной выходкой соседей. В интернет-чате ТСН Новахово одна из жительниц поселка завила, что звездная блондинка ужасно себя ведет и мешает комфортно жить другим.
По словам женщины, пару месяцев назад знаменитость подошла близко к ее забору и стала испражняться. Возмущенная жительница сняла танцовщицу на камеру.
В свою очередь Анастасия Волочкова дала понять, что не нарушила чужого пространства. Она заявила, что соседи просто ей завидуют и покинула чат ТСН Новахово.
Напомним, ранее звезда порадовала поклонников. Анастасия Волочкова стала певицей. Отметим, в Сети гадают: есть сейчас у балерины избранник. Ведь после расставания с женихом Олегом танцовщица не была пока замечена в любовных интригах. Сама звезда интригует публику, не давая комментариев на эту тему.
Популярные темы форума
Как разлюбить бывшего?
Санкции закончились.
Зависимость от сосудосуживающих средств
что такого в афганистане?
инопланетяне в кемерово
Как лечить нервы
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Личная дистанция