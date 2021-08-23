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Шоу-бизнес
"Я два раза вызывала полицию": на устроившую дома "притон" Волочкову ищут управу

"Я два раза вызывала полицию": на устроившую дома "притон" Волочкову ищут управу

Анастасия Волочкова взбесила соседей по коттеджному поселку. У них масса претензий к балерина из-за того, что та превратила свой особняк в приют для мигрантов из Таджикистана.
прочитано 1253 раза

Жители подмосковного Новахова пожаловались на танцовщицу. Им не по душе, что в доме звезды проживают мигранты. Приезжие устроили на ее участке базу для таксистов.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Одна из соседок Анастасии Волочковой с досадой отметила, что живет рядом с филиалом таджикского банкетного зала, парикмахерской, детсада и парковки такси. "Я два раза вызывала полицию", – рассказала женщина. Она писала заявления на "королеву шпагата", но реакции правоохранительных органов, по ее словам, не последовало.

Жительница поселка сообщила, что таджики прописаны в особняке блондинки. Она беспокоится за безопасность, поскольку в Новахово стало появляться много чужих людей.

Соседка Анастасии Волочковой старалась урегулировать вопрос мирным путем, но артистка на контакт с не не пошла. Танцовщица заявила, что имеет право организовывать на своей территории таксопарк. Напомним, что ранее соседи застали балерину на непристойным занятием прямо на участке. Знаменитость испражнялась на лоне природы, не стыдясь посторонних взглядов из окна. Блондинку сняли на камеру.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 августа 2021, 12:44 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость828725
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Лена Миро
Настя- умничка. Надо не завидовать, а восхищаться её благотворительностью и великодушием. Добрая очень. Всех умеет пожалеть и приласкать. И водителей, и охранников, и строителей. Наверняка и памятник ей при жизни установят в центре Москвы "Королева доброты".
Ага,и кошечек или собачек,-кто там у неё,может"По Доброму и Ласковому",ударить и <цензура> как это было уже?!!...
Гость828725
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Гость836875
Какой безумный взгляд на первом фото
Скорее поехавший?!!)
Гость836875
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Какой безумный взгляд на первом фото
Лена Миро
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Настя- умничка. Надо не завидовать, а восхищаться её благотворительностью и великодушием. Добрая очень. Всех умеет пожалеть и приласкать. И водителей, и охранников, и строителей. Наверняка и памятник ей при жизни установят в центре Москвы "Королева доброты".
Гость832520
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Видать у Насти совсем туго с деньгами. Каждый зарабатывает как может.
1

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