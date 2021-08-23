"Я два раза вызывала полицию": на устроившую дома "притон" Волочкову ищут управу

Жители подмосковного Новахова пожаловались на танцовщицу. Им не по душе, что в доме звезды проживают мигранты. Приезжие устроили на ее участке базу для таксистов.
Одна из соседок Анастасии Волочковой с досадой отметила, что живет рядом с филиалом таджикского банкетного зала, парикмахерской, детсада и парковки такси. "Я два раза вызывала полицию", – рассказала женщина. Она писала заявления на "королеву шпагата", но реакции правоохранительных органов, по ее словам, не последовало.
Жительница поселка сообщила, что таджики прописаны в особняке блондинки. Она беспокоится за безопасность, поскольку в Новахово стало появляться много чужих людей.
Соседка Анастасии Волочковой старалась урегулировать вопрос мирным путем, но артистка на контакт с не не пошла. Танцовщица заявила, что имеет право организовывать на своей территории таксопарк. Напомним, что ранее соседи застали балерину на непристойным занятием прямо на участке. Знаменитость испражнялась на лоне природы, не стыдясь посторонних взглядов из окна. Блондинку сняли на камеру.
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