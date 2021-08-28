Шантаж и угрозы: обнародованы причины появления срамных кадров с Волочковой

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова не может прийти в себя после скандала. Недавно в Сеть попали позорящие балерину снимки. Кто-то из соседей сфотографировал, как танцовщица справляет малую нужду в своем саду под елочкой.
Анастасия уже наняла адвоката. Танцовщица планирует наказать человека, который сделал и распространил фото, на которых она сверкает голым задом.
Защитник Анастасии Волочковой, Андрей Алешкин, считает, что следствие обязательно найдет виновных в случившемся. Общаясь с журналистами, адвокат рассказал, что незадолго до публикации срамных кадров балерину шантажировали. Неизвестные советовали танцовщице поумерить пыл и стать более сговорчивой. Дескать, иначе она горько пожалеет. На угрозы Анастасия не отреагировала.
Дело в том, что Волочкова ведет войну с соседями и новым ТСЖ, возникшем вдруг в коттеджном поселке Новахово, где она проживает. Артистка отказывается платить за ЖКУ товариществу. Анастасию вполне устраивала уже существующая управляющая компания, поэтому перемены она восприняла в штыки. Андрей Алешкин уверен, что именно эта позиция спровоцировала появление скандальных кадров.
Волочкова и Алешкин готовят иск в суд на 20 миллионов рублей. Артистка не надеется получить заявленную сумму в полном объеме, однако ожидает, что ее дело будет показательным. Защитник балерины добавил, что соседи должны были обратиться в полицию, раз уж считают поведение звезды неприемлемым.
"С моей точки зрения, фотография была продана за деньги, и шумиха связана исключительно с именем балерины", – рассудил Алешкин.
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