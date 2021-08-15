Дана Борисова показала уникальный кадр

Российская телеведущая Дана Борисова призналась, что старается чаще навещать своих родителей и проводить с ними как можно больше времени. На днях 45-летняя звезда приехала в гости к своему отцу и сделала снимок, который всех удивил.
На фотографии знаменитость обнимает своего папу, а тот держит ее за талию. Мужчина одет в простую одежду: серые штаны и желтая футболка, на руках виднеются серебряные часы. Его наследница предстала в длинном черном кожаном платье, белых туфлях и серой сумки от Louis Vuitton.
По комментариям под постом видно, что подписчиков не так сильно удивил тот факт, что родственники сделали фотографию на фоне машины скорой помощи, как то, насколько Борисова похожа на своего отца – Борисова Александра Александровича.
"Одно лицо!" – в один голос кричат поклонники.
Также Дана поделилась своими переживаниями за здоровье родителей и людей старшего поколения.
"Время так быстротечно. Хочется проводить с ними намного больше времени" – трогательно написала звезда телеэкрана.
Напомним, что между Александром и ее дочерью не всегда были такие теплые отношения. В 2017 году в СМИ просочилась информация об алкогольной и наркотической зависимостях. Этот факт не давал покоя не только коллегам артистки, но и всей ее родне. Они не захотели мириться со слабостями знаменитости.
Чтобы наладить контакт, женщина отправилась в Таиланд, где полгода проходила реабилитационный курс.
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