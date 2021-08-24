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Шоу-бизнес
"Что в этом такого?": Борисова встала грудью на защиту избившей сына Пьехи скандалистки

"Что в этом такого?": Борисова встала грудью на защиту избившей сына Пьехи скандалистки

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала скандал, который произошел с семьей артиста Стаса Пьехи.
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Дана Борисова лично ознакомилась с видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали инцидент нападения на семилетнего сына Стаса Пьехи. Телеведущая решила выразить свое экспертное мнение на этот счет.

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Стас Пятрасович Пьеха певец, поэт, стилист-парикмахер

По словам Даны Борисовой, она прекрасно понимает жену футбольного арбитра Ирину Безбородову.

"Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну получил немножко. Что в этом такого", – заявила Борисова в эфире НТВ.

Также Дана Борисова добавила, что семилетнему Пете явно не хватает отцовского воспитания, поэтому он и такой балованный. В целом Борисова считает, что в произошедшем скандале виноват сам Стас Пьеха.

Напомним, скандал с участием сына российского певца Стаса Пьехи начался в июле. Мальчик не поладил с соседским ребенком и назло ему проколол их бассейн. В ответ на это мать второго мальчика грубо схватила Петю за руку и отшвырнула его в сторону. Сын Пьехи получил сотрясение мозга и долго лежал в больнице. Стас Пьеха всерьез намерен наказать обидчицу его сына. Он написал заявление в полицию, делом заинтересовался лично Бастрыкин.

Ранее Стас Пьеха заявил, что видео с избиением его сына было смонтировано Ириной Безбородовой.

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Дана Борисова. Фото:Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 24 августа 2021, 17:48 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА, не ной в СМИ, а езжай и разбирайся на месте
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Избивали неуправляемого Петю на глазах у его мамы, бабушки, мужчины-родственника - кто-то в это верит? Противного ребенка просто оттолкнули. Он не воспитан или недоразвит, и это прямая вина (якобы вылечившегося) певца, который что-то не выехал в Питер к "избитому", и чуть-ли не "изувеченному" сыну, а продолжал чес очередной. Еще и стали разувать скандал. Никто не имеет права трогать чужого ребенка. Но, возможно, были угрозы этого психованного Пети в адрес младенца. До этого норм относились к Стасу. Но, после того, как пошли бесконечное нытье в СМИ про то, что сын сильно пострадал, неприятен.
Гость831569
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Гость841205
Дана конечно же далеко не эксперт по воспитанию детей,но сказала всё правильно!
Все правильно лишь до тех пор, пока это касается чужих детей! Вдруг завтра какая-нибудь неадекватка решит, что наших детей, на наш взгляд хорошо воспитанные, а ее взгляд плохо, нужно перевоспитать подобным образом!
Гость830767
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уберите эту сторченную <цензура>....щу с наших экранов и мониторов
ведущие токшоу таскающие ее на свои педерачи - горите в аду
Гость841205
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Дана конечно же далеко не эксперт по воспитанию детей,но сказала всё правильно!
Гость830572
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Борисова не эксперт однозначно. Как и мать Пети не воспитатель, за ребёнком нужно смотреть а не загорать на лежаке, тем более, что ребёнок с больной головой
Гость837797
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А разве Борисова мать? Она сломала жизнь своему ребёнку. Она свою дочь никогда не жалела, так как же она может пожалеть чужого ребёнка? Так что ничего удивительного.
Гость835375
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Борисова- офигеть какой эксперт в воспитании детей- никому не нужная старуха- экскортница обсуждает чужих детей- на свою бы со съехавшей крышей дочь смотрела
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