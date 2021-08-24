"Что в этом такого?": Борисова встала грудью на защиту избившей сына Пьехи скандалистки

Дана Борисова лично ознакомилась с видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали инцидент нападения на семилетнего сына Стаса Пьехи. Телеведущая решила выразить свое экспертное мнение на этот счет.
По словам Даны Борисовой, она прекрасно понимает жену футбольного арбитра Ирину Безбородову.
"Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну получил немножко. Что в этом такого", – заявила Борисова в эфире НТВ.
Также Дана Борисова добавила, что семилетнему Пете явно не хватает отцовского воспитания, поэтому он и такой балованный. В целом Борисова считает, что в произошедшем скандале виноват сам Стас Пьеха.
Напомним, скандал с участием сына российского певца Стаса Пьехи начался в июле. Мальчик не поладил с соседским ребенком и назло ему проколол их бассейн. В ответ на это мать второго мальчика грубо схватила Петю за руку и отшвырнула его в сторону. Сын Пьехи получил сотрясение мозга и долго лежал в больнице. Стас Пьеха всерьез намерен наказать обидчицу его сына. Он написал заявление в полицию, делом заинтересовался лично Бастрыкин.
Ранее Стас Пьеха заявил, что видео с избиением его сына было смонтировано Ириной Безбородовой.
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