"Какой-то надрыв": Лазарев не сдержал эмоций на камеру

Вчера состоялась долгожданная премьера проекта на ТНТ "Новые танцы". Тысячи зрителей и артистов по всей стране ждали первый выпуск, чтобы узнать, чем же он отличается от шоу "Танцы на ТНТ".
Уже стало известно, что ведущей опять станет гимнастка и супруга юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева. Жюри стали хореограф Сергей Шестиперов (более известный как Мигель) и музыкант Сергей Лазарев.
Во время съемок первого эфира участник музыкального конкурса "Евровидения" не смог справиться со своими эмоциями и расплакался прям на глазах у танцоров, коллег и зрителей.
Перед артистом стал сложный выбор – ему нужно было пропустить в следующий этап одного участника из двух. Лазарев не мог определиться между коллективами HZ Dotz и I like that.
"Это вообще не про сентиментальность, это про нерв, про какой-то надрыв" – объяснил свои чувства исполнитель.
Мигель не совсем понял, что у Лазарева вызвало такие чувства. Режиссер лишь посмотрел на отца двоих детей и ничего не ответил.
Напомним, что сейчас музыкант переживает не лучший период в своей жизни. Как стало известно, между ним и его коллегой по бизнесу разгорелся скандал. Возможно именно и это стало причиной несдержанности артиста.
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