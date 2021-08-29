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Шоу-бизнес
"Какой-то надрыв": Лазарев не сдержал эмоций на камеру

"Какой-то надрыв": Лазарев не сдержал эмоций на камеру

Сергей Лазарев никогда не славился излишней эмоциональностью и сентиментальностью. Но на днях певец не совладал со своими чувствами.
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Вчера состоялась долгожданная премьера проекта на ТНТ "Новые танцы". Тысячи зрителей и артистов по всей стране ждали первый выпуск, чтобы узнать, чем же он отличается от шоу "Танцы на ТНТ".

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Уже стало известно, что ведущей опять станет гимнастка и супруга юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева. Жюри стали хореограф Сергей Шестиперов (более известный как Мигель) и музыкант Сергей Лазарев.

Во время съемок первого эфира участник музыкального конкурса "Евровидения" не смог справиться со своими эмоциями и расплакался прям на глазах у танцоров, коллег и зрителей.

Перед артистом стал сложный выбор – ему нужно было пропустить в следующий этап одного участника из двух. Лазарев не мог определиться между коллективами HZ Dotz и I like that.

"Это вообще не про сентиментальность, это про нерв, про какой-то надрыв" – объяснил свои чувства исполнитель.

Мигель не совсем понял, что у Лазарева вызвало такие чувства. Режиссер лишь посмотрел на отца двоих детей и ничего не ответил.

Напомним, что сейчас музыкант переживает не лучший период в своей жизни. Как стало известно, между ним и его коллегой по бизнесу разгорелся скандал. Возможно именно и это стало причиной несдержанности артиста.

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Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/ www.globallookpress.com
29 августа 2021, 11:37 Источник: ТНТ, "Новые танцы" ✓ Надежный источник
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