Порвавший с Малиновским Лазарев сблизился со звездой

Сергей Лазарев опубликовал совместное фото с красавицей Ани Лорак.

Популярный певец рассказал своим подписчикам в "Инстаграме" о том, что на закрытии "Новой волны" он спел дуэтом с Лорак. Артисты исполнили песню "Не отпускай меня", и этот дуэт стал по-настоящему долгожданным для всех. В подтверждение своих слов Сергей Лазарев показал фото, на котором он стоит рядом с Ани Лорак и обнимает звезду за талию.

Поклонники обеих знаменитостей с радостью восприняли эту новость – люди давно ждали совместного творчества двух талантливых исполнителей. Фолловеры написали:

"Неужели это свершилось! два моих любимых артиста спустя столько лет зазвучат в дуэте! сильно жду" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Такой долгожданный и чувственный дуэт! У Вас очень красиво звучат голоса вместе", "Главное что два потрясающих, талантливых человека наконец спели вместе, и выпустили эту песню".



Многие пользователи также отметили, что Лазарев и Лорак прекрасно смотрятся вместе. Люди обрадовались тому, что они сблизились и даже пожелали им пожениться – у поклонников промелькнула такая надежда после новости о том, что Лазарев якобы порвал связь с Малиновским. Впрочем, другие пользователи возразили, что Сергея Лазарева и Ани Лорак связывает лишь крепкая дружба, но вместе в ЗАГС они точно не пойдут.