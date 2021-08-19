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Шоу-бизнес
Старой Гузеевой больше нет: народ отказался верить звезде "Давай поженимся"

Старой Гузеевой больше нет: народ отказался верить звезде "Давай поженимся"

Лариса Гузеева решила, наконец, прислушаться к советам своего стилиста.
прочитано 611 раз

Бессменная ведущая популярного шоу "Давай поженимся" всегда предстает перед телезрителями в ярких образах, соответствующих ее сильному и волевому характеру. Однако в новом сезоне проекта Лариса Гузеева решила преобразиться и открыться поклонникам совсем с другой стороны.

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Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Сегодня телеведущая опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором она запечатлена на своем рабочем месте. Женщина одета в легкую блузку с нежным принтом, на голове у нее – аккуратная прическа, на лице – сдержанный макияж. От всего образа преобразившейся знаменитости так и веет скромностью, женственностью и романтичностью. Лариса Гузеева рассказала поклонникам, что в новом сезоне программы она решила выглядеть скромно. Фото сделал стилист звезды, который и посоветовал ей сменить имидж.

Пользователи стали на все лады хвалить новый образ актрисы, но многие не поверили в то, что скромность ей подходит и отметили, что это вовсе не ее конек. Некоторые пользователи и вовсе попросили вернуть старую Гузееву, в нескромности которой есть свой особый шарм. Впрочем, в целом элегантный образ звезды людям понравился, а как долго она в нем вытерпит, покажет время.

Ранее Лариса Гузеева напугала поклонников своим видом без макияжа.

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Фото: Roman Denisov, Роман Денисов / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 августа 2021, 14:29 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

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