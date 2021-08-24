Наделавшую огромных долгов хвастунишку Макееву вытянули родители-пенсионеры

В настоящее время новоиспеченная жена Романа Малькова проживает вместе с супругом в роскошной квартире в доме бизнес-класса. Чтобы стать владелицей такой дорогостоящей недвижимости, актрисе пришлось немало потрудиться. Когда будущая звезда только переехала в столицу, ей приходилось снимать жилье. Затем родители купили любимой дочери скромную однушку, и лишь почти через десять лет Анастасия Макеева накопила на первый взнос для приобретения собственной роскошной жилплощади.
Молодая актриса не располагала всей суммой сразу, поэтому взяла ипотеку сроком на 20 лет. По совету друзей, Анастасия ввязалась в долларовый жилищный кредит, и это стало ее роковой ошибкой. Как сообщил 5-tv.ru, актрисе нужно было платить банку три тысячи долларов в месяц, и если сначала это было 70 тысяч рублей, то с изменением курса доллара ежемесячный платеж вырос до 200 тысяч рублей. Таких денег кинодива не зарабатывала, поэтому оказалась в больших долгах.
На помощь многострадальной дочери пришли родители-пенсионеры. Они продали собственную квартиру и привезли своему чаду 70 тысяч долларов – об этом сообщило РИА ФАН. С помощью этих денег Макеева рассчиталась со своим основным долгом. Актриса признается, что родители ее тогда очень выручили, ведь она могла потерять все, что заработала за десять лет и отдала на первый взнос.
Теперь благодарная дочь заботится о своих родителях и не забывает похвастаться тем, что умеет делать деньги и грамотно вести бизнес – вероятно, это умение пришло к актрисе лишь с опытом.
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