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Шоу-бизнес
"Я тебя отпускаю": Лазарев бросил Малиновского

"Я тебя отпускаю": Лазарев бросил Малиновского

Лазарев и Малиновский были не только друзьями, но и коллегами. Но недавно отношениям пришел конец.
прочитано 408 раз

Знаменитый российский певец Сергей Лазарев и его коллега по сцене Александр Малиновский были очень близкими друзьями. Исполнители проводили много времени вместе. Помимо дружбы их еще объединял общий бизнес.

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Видимо, недавно между певцами пробежала черная кошка. Они отписались друг от друга в социальных сетях, что сразу заметили поклонники.

Еще недавно Лазарев и Малиновский проводили вместе время на Мальдивах, а теперь не здороваются и не лайкают больше друг другу фотографии в "Инстаграме".

На днях участник музыкального конкурса "Евровидение" уехал на "Новую волну". Несмотря на расстояние конфликт между мужчинами только усилился. Сначала Малинин выложил видео, где исполнил песню Линды "Отпусти меня". Некоторое время спустя член жюри шоу "Голос" опубликовал в сторис отрывок из песни "Снег в океане". Сверху Сергей написал: "Я тебя отпускаю и не возвращайся!"

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Публикация от АЛЕКСАНДР МАЛИНОВСКИЙ (@__malinovskiy__)

Несмотря на то, что звезды пытались завуалировать свое выяснение отношений, подписчики сразу же их раскусили.

"Ну и что за игрища начались?", "Лазарев, отпусти Шурку" – не стали церемониться фолловеры.

Как недавно стало известно, несмотря на недопонимания, Малиновский все еще живет в в особняке своего оппонента в Павлово. Звезду часто замечают в фитнес-зале в Павлово, из чего и сделали такой вывод.

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Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
28 августа 2021, 12:53 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Гость 1856770
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Были КАЛлегами. Так Серёжку жалко, ведь очечко мо мхом зарастёт. Вот беда- без долбёжки- никуда!
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