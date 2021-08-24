Появился новый паренек: Лазарев порвал связь со своим нежным дружком Малиновским

В течение нескольких лет мужчины очень тесно общались, вместе путешествовали, появлялись вдвоем на тусовках и всячески демонстрировали близкие отношения, но в последнее время что-то пошло не так. У поклонников Сергея Лазарева даже стали закрадываться серьезные подозрения о том, что певец нашел себе нового друга, а связь с Алексом Малиновским окончательно порвал.
Обеспокоенные фанаты отметили, что друзья давно не появляются вместе на светских мероприятиях. В настоящее время Лазарев пребывает в Сочи на "Новой волне", но своего нежного друга Алекса он с собой почему-то не взял. Более того, некогда очень близкие по жизни артисты отписались друг от друга в "Инстаграме". У Малиновского то и дело появляются грустные песенки, а у Лазарева тем временем появился "новый паренек" – такими наблюдениями поделилась одна из "пташек" ютуб-шоу "Anton S Live".
Ведущий шоу отметил, что все это действительно похоже на разрыв и даже показал фото нового "губастенького" друга певца, которое прислали неравнодушные поклонники. Однако стоит отметить, что проект основан лишь на слухах, сплетнях и домыслах, которые не подтверждаются фактами и поэтому не претендуют на полную достоверность. Сами Лазарев и Малиновский публично не комментировали свои отношения.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как нежного дружка Сергея Лазарева унизили за малюсенькое мужское достоинство.
Популярные темы форума
Санкции закончились.
что такого в афганистане?
Личная дистанция
инопланетяне в кемерово
Спортивная площадка во дворе
жаркий поцелуй малахова
Встречаюсь с кавказцами
Хорошее средство от всех болезней
Дети больше любят отца чем меня
Хочу увеличить грудь