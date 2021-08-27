Больного раком Юдашкина застукали за ласками с молодой моделью

Несмотря на онкозаболевание, модельер трудится, не жалея сил. Вскоре он покажет свою новую коллекцию. 57-летний Валентин Юдашкин опубликовал в "Инстаграм" фото, запечатлевшее рабочий момент.
На снимке видно, как кутюрье ласкает молоденькую модель. Он вовсе не флиртовал с шатенкой, а только расправил ткань платья на ее плечах на примерке.
Несмотря на заявления окружения дизайнера о стойкой ремиссии, в последнее время россияне обеспокоились состоянием Валентина Юдашкина. Дело в том, что эксперт моды выглядит сильно похудевшим.
Напомним, о коварной болезни Валентина Юдашкина стало известно в 2017 году. С тех пор ему пришлось пройти через сложное лечение, после которого у модельера наступила ремиссия. Он стал меньше работать, но совсем уходить на покой не намерен.
Ранее в гости к другу заглянула Алла Пугачева. Долгие годы Примадонна является музой кутюрье, вдохновляя его на создание истинных шедевров.
Как писали "Дни.ру", ранее Валентин Юдашкин говорил, что перенес ковид. Болезнь протекала в легкой форме.
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