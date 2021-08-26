Пугачева без парика шокировала россиян

Алла Пугачева показала фото, на котором предстала в новом образе.

72-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева не устает восхищать публику своим внешним видом. Она отлично выглядит для своего возраста и не боится экспериментировать.

При этом Примадонна успевает вести активный образ жизни и каждый день встречает гостей и сама ездит по светским мероприятиям. На днях она встретилась с российским модельером Валентином Юдашкиным и его супругой Мариной.

Напомним, модельер уже давно лечится от онкологии. На какое-то время недуг отступил, но этим летом в Сети снова заговорили о том, что болезнь вернулась.

На фото Алла Пугачева предстала в центре между Юдашкиным и его женой. Поклонники отметили, что модельер бодр и весел, а Примадонна хорошо выглядит "без своего парика". Многие были шокированы тем, что артистка не выглядит на свой возраст. Певица была одета во все черное, а ее талию подчеркивал модный широкий пояс-бандаж. Фанаты ахнули от того, как стройна и молода Пугачева.

"Как хороша без парика!"; "Красивые интеллигентные люди, приятно смотреть"; "Как приятно смотреть на друзей и в радости и в напряженных отрезках жизни... Рядом, поддерживая друг друга, дорогого стоит... Слава вашей дружбе, длинною в жизнь... Очень редко бывает в наше время... Доброго здоровья всем Вам, удачи в жизни!!!" – написали фанаты.