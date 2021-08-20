Онкобольной Юдашкин шокировал россиян жутким видом

57-летний кутюрье позирует на фото в машине в белой шляпе и больших очках. Россияне сразу заметили сильные изменения в его лице, которое сильно осунулось и побледнело. Они отметили, что у Валентина Юдашкина "остались одни глаза".
Несмотря на борьбу с раком Валентин Юдашкин продолжает трудиться. Поклонники шокированы тем, как стремительно теряет вес стилист. Не так давно дизайнер выглядел посвежевшим. Казалось, что ему удалось побороть онкологию.
Фолловеры выразили надежду, что болезнь все же не вернулась и пожелали ему крепкого здоровья. Были и те, кто посчитал, что похудевший модельер помолодел лет на 30.
Напомним, о страшном недуге Валентина Юдашкина стало известно четыре года назад. Он стал меньше работать, но совсем уходить на покой не намерен.
Как писали "Дни.ру", ранее Валентин Юдашкин рассказывал, что переболел коронавирусом. Недуг протекал в легкой форме. А недавно именитый модельер с женой отдохнули в Греции. Ранее супруга дизайнера активно радовала россиян снимками с отпуска.
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