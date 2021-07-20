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Шоу-бизнес
"Живу короткими отрезками": смертельно больной Юдашкин о борьбе с онкологией

"Живу короткими отрезками": смертельно больной Юдашкин о борьбе с онкологией

Расписанный по минутам график Валентина Юдашкина изменил страшный диагноз. "Все суета", – объявил знаменитый кутюрье.

Продолжение: Низкий рост и полнота: Изнуренный онкологией Юдашкин заговорил о комплексах
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Культовые модные показы, торжественные встречи с великими личностями и деловые поездки по земному шару для многих кажутся несбыточной мечтой. Валентин Юдашкин — одна из тех редких персон, для кого все эти события составили основу прошедших лет. Дизайнер не скрывает, что 30 лет он жил, как солдат, с головой погружаясь в работу. Сейчас знаменитый модельер борется с диагнозом "онкология", и уже не спешит по ступеням карьерной лестницы. Теперь у модельера совсем другие приоритеты.

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Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

Кутюрье признается — он просыпается по утрам в первую очередь для того, чтобы выпить лекарства. Творчество для него ушло на второй план, хотя все еще занимает много времени. Забота о внуках и проведенное время в кругу семьи доставляют онкобольному дизайнеру массу удовольствия. А еще у него есть мечта — путешествовать по миру, как обычный турист, и наслаждаться банальным житейским отдыхом. По словам кутюрье, он не успел посетить множество мест.

"Я стал радоваться тому, что есть. У меня нет огромнейших планов, то есть я не живу на десятилетия, чем я жил всегда. Я живу какими-то отрезками очень короткими, насколько по здоровью, по состоянию я могу распланировать. На десять лет я даже не возьмусь это делать, не хочу", — выразился Валентин Юдашкин.

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Фото: Кирилл Зыков/ АГН «Москва»
Автор: 20 июля 2021, 13:44 Источник: Youtube/ЭМПАТИЯ МАНУЧИ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменился больной раком Юдашкин

комментарии

Ответить:

Гость800783
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Ру! Который год вы хороните Заворотнюк,сейчас за Юдашкина принялись? Успокойтесь,они еще вас переживут.
1

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