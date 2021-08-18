Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты

Наследница Любови Успенской решила делать карьеру певицы. Девушка устроила домашний концерт, который вызвал неоднозначную реакцию публики.

31-летняя Татьяна Плаксина уже перенесла несколько сложных операций на лице после злополучной травмы и продолжает восстанавливать внешность. Впервые за долгое время она спела для поклонников, выложив видео в свой инстаграм-аккаунт.



Жизнь художницы и начинающей исполнительницы кардинально изменилась после падения с велосипеда. Теперь же она собралась с духом и решила строить карьеру в шоу-бизнесе по примеру звездной матери. Фолловеры отметили приятный и сильный голос дочери Любови Успенской.

Однако домашнее выступление Татьяны Плаксиной, представшей перед пользователями Сети с прически и макияжа, у некоторых вызвало оторопь. Некоторые критики обратили внимание на кривой рот девушки и ее сальные волосы.

Несмотря на большие трудности, 67-летняя королева русского шансона готова биться за успех и счастье дочери. Она делает все возможное, чтобы помочь Татьяне.

Напомним, Плаксина попала в аварию пару лет назад. Дочь исполнительницы получила жуткие травмы лица. Из-за этого девушка впала в депрессию и поссорилась с Любовью Успенской. Сейчас отношения в звездной семье наладились.

