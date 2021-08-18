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Шоу-бизнес
Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты

Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты

Наследница Любови Успенской решила делать карьеру певицы. Девушка устроила домашний концерт, который вызвал неоднозначную реакцию публики.
прочитано 595 раз

31-летняя Татьяна Плаксина уже перенесла несколько сложных операций на лице после злополучной травмы и продолжает восстанавливать внешность. Впервые за долгое время она спела для поклонников, выложив видео в свой инстаграм-аккаунт.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Жизнь художницы и начинающей исполнительницы кардинально изменилась после падения с велосипеда. Теперь же она собралась с духом и решила строить карьеру в шоу-бизнесе по примеру звездной матери. Фолловеры отметили приятный и сильный голос дочери Любови Успенской.

Однако домашнее выступление Татьяны Плаксиной, представшей перед пользователями Сети с прически и макияжа, у некоторых вызвало оторопь. Некоторые критики обратили внимание на кривой рот девушки и ее сальные волосы.

Несмотря на большие трудности, 67-летняя королева русского шансона готова биться за успех и счастье дочери. Она делает все возможное, чтобы помочь Татьяне.

Напомним, Плаксина попала в аварию пару лет назад. Дочь исполнительницы получила жуткие травмы лица. Из-за этого девушка впала в депрессию и поссорилась с Любовью Успенской. Сейчас отношения в звездной семье наладились.

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Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 00:09 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

комментарии

Ответить:

Гость830767
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пилять, цензоры долбанные
а.к.и. уже под цензурой?! убейтесьапстену
Гость830767
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<цензура> атомна война
Гость засралирусскийязык
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Для фильма ужасов сойдёт, самое смешное , что она ассоциирует себя с очень оригинальным фриком
Бабах
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На роль гувернантки в добропорядочной семье с Рублевки можно утверждать без проб.
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