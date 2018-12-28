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Дек. 28, 2018
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Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

567

В Москве состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек". Посмотреть эффектное представление и поддержать прославленную фигуристку пришли не только ее супруг Дмитрий Песков со старшей дочерью Елизаветой, но и весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Не осталась в стороне даже королева шансона Любовь Успенская. Артистка привела на ледовый спектакль и свою 30-летнюю дочь Татьяну, которая подстриглась наголо. 

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