Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

В Москве состоялась премьера нового ледового шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек". Посмотреть эффектное представление и поддержать прославленную фигуристку пришли не только ее супруг Дмитрий Песков со старшей дочерью Елизаветой, но и весь цвет отечественного шоу-бизнеса. Не осталась в стороне даже королева шансона Любовь Успенская. Артистка привела на ледовый спектакль и свою 30-летнюю дочь Татьяну, которая подстриглась наголо.