Дочь Успенской шокировала россиян кардинальными переменами во внешности

Над внешним видом девушки постарались хирурги и косметологи. Дочери певицы вставили зубы и исправили остальные последствия аварии. Татьяна Плаксина опубликовала свежее фото в своем инстаграм-аккаунте.
Мнения публики по поводу преображения наследницы Любови Успенской разделились. Но равнодушным никто не остался. Многие сошлись во мнении, что Татьяна Плаксина стала более женственной. "Очень красивая!", "Какая хорошенькая, прелесть", – пришли в приятный шок фолловеры.
"А где заявленная красота?", "Странная дева", "Никаких изменения. Не красавица", – высказались критически настроенные подписчики. К слову, сама королева российского шансона в восторге от перемен в облике дочери.
Напомним, Татьяна Плаксина попала в аварию пару лет назад. Дочь исполнительницы получила жуткие травмы лица. Из-за этого девушка впала в депрессию и поссорилась с Любовью Успенской. Сейчас отношения в звездной семье наладились.
Ранее певица заявила, что скоро наследница выйдет на сцену как певица. Сообщала об этом и сама Татьяна.
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