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Шоу-бизнес
Дочь Успенской шокировала россиян кардинальными переменами во внешности

Дочь Успенской шокировала россиян кардинальными переменами во внешности

Любовь Успенская делает все для того, чтобы ее наследница после несчастного случая выглядела, как раньше. И теперь перенесшая ряд сложных операций Татьяна Плаксина поделилась результатом.
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Над внешним видом девушки постарались хирурги и косметологи. Дочери певицы вставили зубы и исправили остальные последствия аварии. Татьяна Плаксина опубликовала свежее фото в своем инстаграм-аккаунте.

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Мнения публики по поводу преображения наследницы Любови Успенской разделились. Но равнодушным никто не остался. Многие сошлись во мнении, что Татьяна Плаксина стала более женственной. "Очень красивая!", "Какая хорошенькая, прелесть", – пришли в приятный шок фолловеры.

"А где заявленная красота?", "Странная дева", "Никаких изменения. Не красавица", – высказались критически настроенные подписчики. К слову, сама королева российского шансона в восторге от перемен в облике дочери.

Напомним, Татьяна Плаксина попала в аварию пару лет назад. Дочь исполнительницы получила жуткие травмы лица. Из-за этого девушка впала в депрессию и поссорилась с Любовью Успенской. Сейчас отношения в звездной семье наладились.

Ранее певица заявила, что скоро наследница выйдет на сцену как певица. Сообщала об этом и сама Татьяна.

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Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 10 июля 2021, 15:08 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь

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