Пьяная Собчак задрала платье и справила нужду в подъезде хрущевки

Накануне прогремело торжество, посвященное дню рождения известного коуча и автора психологических тренингов – Елены Блиновской. Ксения Собчак вместе с Иваном Ургантом стали ведущими праздника. В какой-то момент на сцене также появилась Ксения Бородина, которая рассказала публике забавный случай из своего совместного прошлого с Ксенией Собчак.
Как-то раз ранним утром коллеги, будучи сильно подшофе, возвращались на лимузине со свадьбы, которую они проводили в Подмосковье – об этом сообщил 5-tv.ru. В дороге Ксения Собчак сильно захотела в туалет и попросила водителя срочно остановить автомобиль прямо в жилом районе. Женщины не обнаружили рядом туалета, поэтому нужду пришлось идти справлять прямо в подъезд старого многоквартирного дома. Ксения Бородина со смехом вспомнила, как две расфуфыренные красотки зашли в подъезд хрущевки, и пока Собчак, задрав платье, делала свое дело на третьем этаже, Бородина бегала между вторым и четвертым.
Эта некрасивая история вызвала настоящий взрыв смеха у зрителей – соответствующее видео появилось в Сторис Елены Блиновской. Немало повеселились от таких воспоминаний и сами участницы тех событий. Судя по всему, знаменитости не видят ничего постыдного в подобных действиях.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что на том же мероприятии Ксению Собчак и Ивана Урганта призвали целоваться прямо на сцене.
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