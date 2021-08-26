Пьяная Собчак задрала платье и справила нужду в подъезде хрущевки

На одном из закрытых мероприятий Ксения Собчак встретилась со своей экс-коллегой Ксенией Бородиной, и та поведала занимательную историю.

Накануне прогремело торжество, посвященное дню рождения известного коуча и автора психологических тренингов – Елены Блиновской. Ксения Собчак вместе с Иваном Ургантом стали ведущими праздника. В какой-то момент на сцене также появилась Ксения Бородина, которая рассказала публике забавный случай из своего совместного прошлого с Ксенией Собчак.

Как-то раз ранним утром коллеги, будучи сильно подшофе, возвращались на лимузине со свадьбы, которую они проводили в Подмосковье – об этом сообщил 5-tv.ru. В дороге Ксения Собчак сильно захотела в туалет и попросила водителя срочно остановить автомобиль прямо в жилом районе. Женщины не обнаружили рядом туалета, поэтому нужду пришлось идти справлять прямо в подъезд старого многоквартирного дома. Ксения Бородина со смехом вспомнила, как две расфуфыренные красотки зашли в подъезд хрущевки, и пока Собчак, задрав платье, делала свое дело на третьем этаже, Бородина бегала между вторым и четвертым.

Эта некрасивая история вызвала настоящий взрыв смеха у зрителей – соответствующее видео появилось в Сторис Елены Блиновской. Немало повеселились от таких воспоминаний и сами участницы тех событий. Судя по всему, знаменитости не видят ничего постыдного в подобных действиях.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что на том же мероприятии Ксению Собчак и Ивана Урганта призвали целоваться прямо на сцене.