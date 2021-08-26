Квартиру знаменитого артиста разграбили после смерти

Актера не стало 1 февраля 1989 года. Юрию Богатыреву был всего 41 год. Он выпил перед сном антидепрессанты и алкоголь, а ночью у него произошел сердечный приступ. Приехавшие на скорой помощи медики ввели артисту клофелин, не совместимый с принятым звездой ранее лекарством и спиртным.
У знаменитости остановилось сердце. Однако Станислав Садальский считает, что все было иначе. По его мнению, Юрию Богатыреву неумышленно "помогли" умереть. Актер отметил, что у его коллеги было много приятелей, которые объявлялись у него, как только тот получал деньги.
Перед трагедией итальянский продюсер отдал звезде гонорар за фильм "Очи черные". И тут же в дом Юрия Богатырева поспешили "товарищи". И начались посиделки с алкоголем. Но работа в театре и съемки в кино требовали от артиста больших сил.
По словам Станислава Садальского, новый товарищ актера Александр Ефимов, увидев, как побледнел Юрий Богатырев в тот роковой вечер, вызвал неотложку. Врачи прибыли на место быстро, но помимо элементарного медицинского набора у них с собой ничего не было. Пришлось вызывать вторую бригаду медиков.
Приехавшая на следующий день к покойному Юрию Богатыреву сестра увидела разграбленную квартиру: в богатой библиотеке звезды недоставало книг. Пропала и вся одежда знаменитости.
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