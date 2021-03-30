"Он нуждался": Вскрылась личная драма усопшей в 41 год звезды "Двух капитанов"

Стало известно о душевных муках Юрия Богатырева. Перед смертью знаменитый артист испытывал горестные чувства.

Советские люди хорошо помнят девиз "Бороться и искать, найти и не сдаваться" из приключенческой картины "Два капитана" 1976 года. Борис Токарев, сыгравший Саню Григорьева, показал эталон стойкости, мужества и отваги, но не менее важные смыслы фильма раскрыл Юрий Богатырев, исполнивший роль предателя Ромашова. Этот знаменитый актер скончался от остановки сердца на 42 году жизни. К летальному исходу привел укол клофелина, не совместимый с антидепрессантами, которые принимал артист.

Коллеги Юрия Богатырева уверены — при жизни мужчина был несчастен и чувствовал себя никчемным. Помимо увлечения актерским искусством, он писал картины, безрезультатно мечтая получить общественное признание. По словам актрисы Светланы Крючковой, покойный артист называл себя старым, толстым и никому не нужным. "Он нуждался в комплиментах, аплодисментах, восторгах", — рассказывал сценарист Виктор Мережко.

К концу жизни Юрий Богатырев пристрастился к бутылке. Врачи настоятельно рекомендовали актеру отказаться от спиртного, но он не следовал их советам. За считанные дни до открытия персональной выставки картин звезды фильма "Два капитана" не стало. Несмотря на то, что Юрий Богатырев так и не успел стать великим художником, он остается в памяти людей талантливым артистом, сумевшим передать важные и нужные зрителю эмоции.