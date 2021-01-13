Уход в 41 год: народ содрогнулся от случившегося с Пеговой

Ирину Пегову привыкли видеть красивой, стильной, яркой. Поэтому когда поклонники увидели свежий пост в "Инстграме", то были в шоке.

Юрий Богатырев был звездой Художественного театра – играл и в "Живом трупе", и в "Днях Турбиных". На днях исполнится 42 года со дня его скоропостижной смерти.

Напомним, вечером 1 февраля 1989-го актер принял перед сном лекарство, а ночью у него случился сердечный приступ. Бригада скорой помощи ввела артистку клофелин, несовместимый с принятыми накануне антидепрессантами. Это вызвало шок и мгновенную остановку сердца Юрия Георгиевича.

Именно его и вспомнила Ирина Пегова, опубликовав на свой странице в "Инстаграм" фото из гримерной МХТ имени Чехова на фоне портрета Богатырева. В этот день она, судя по костюму и гриму, играла в знаменитом спектакле Аллы Сигаловой "XX век. Бал".

"Вот на кого нужно равняться! Представить невозможно, в 41 год ушел!" – вспомнила актриса страшную смерть коллеги по театру. Ведь ей сегодня 42 – почти столько, сколько было и легендарному коллеге...

Правда, подписчики Ирины не сразу понял, о ком идет речь – их больше волновал вызывающий сценический макияж звезды. Многие люди просто были в ужасе и не понимали, что случилось с актрисой. "Макияж смущает", "Очень яркий грим! Не нужно из войны делать шоу!", " Война, это боль, а тут вульгарщина", – пишут пораженные пользователи в комментариях. Хотя это всего лишь специальный мейк-ап для сцены, который делает глаза более заметными и выразительными.

Напомним, Ирина Пегова служит в МХТ с 2006 года, куда перешла из "Мастерской Петра Фоменко".