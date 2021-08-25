"Пил как сапожник!": известная актриса вонзила еще один нож в спину Меньшикову

В Театре имени Ермоловой бушует скандал из массовых увольнений. Артисты один за одним нелестно отзываются об экс-директоре – Олеге Меньшикове.



В частности, с политикой покинувшего свой пост актера не согласна его коллега и председатель профкома театра Наталия Потапова. Женщина служит там уже 45 лет. Она убеждена, что Олег Меньшиков убивает театр.



Знаменитость заверила, что Олег Меньшиков "пил как сапожник". По ее словам, из-за пристрастия звезды к алкоголю в первый год его работы в театре отменили 23 спектакля и гастроли, из-за чего культурное учреждение теряло деньги.

Потапова и другие сотрудники театра жалели знаменитость. Из-за своего правдолюбия Наталия Потапова стала врагом для артиста. Руководство театра уже прокомментировало нападки работников, заявив, что не происходит ничего противозаконного. Оно намерено обратиться в суд на тех, кто распространял клевету в адрес Олега Меньшикова.

В связи с уходом звезды с поста директора театра имени Ермоловой поползли слухи, что у 60-летнего народного артиста России проблемы со здоровьем. Данную должность актер занимал десять лет. При этом он остается художественным руководителем учреждения. Новым директором театра стал Сергей Кузоятов.

