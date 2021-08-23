Стало известно об уходе Меньшикова

Недавно стало известно о том, что Олег Меньшиков ушел с поста директора Московского драматического театра имени Ермоловой. Эту должность народный артист занимал 10 лет. Однако он остается художественным руководителем. Новым директором театра стал Сергей Кузоятов.
Кстати, как пишет телеканал "360", Меньшиков оставил пост директора накануне массовых увольнений в театре. Многие артисты находились в отпуске, когда узнали, что они попали под сокращение. Некоторые винили в этом Олега Евгеньевича. Так, актриса Людмила Шмелева была уверена, что Меньшиков продвигает любимчиков.
Кузоятов уверяет: экс-директор учреждения культуры, напротив, выступал против сокращения. По словам нового руководителя, артисты, которые уже давно не выходили на сцену и не появлялись на рабочем месте, бесполезны для театра.
Сам Меньшиков пока не объяснил, почему решил оставить должность директора. Автор StarHit напомнил, что недавно народный артист жаловался на проблемы со здоровьем.
Напомним, ранее Инна Чурикова отреагировала на обвинения в адрес Олега Меньшикова в связи с массовыми увольнениями в театре. Артистка призналась журналистам, что не верит в жестокосердие коллеги и предположила, что произошла ошибка.
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