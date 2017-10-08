Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу

Дочь артиста Валерия Меладзе Инга вышла замуж за британского подданного марокканско-индийского происхождения Нури Вергезе еще в январе 2017 года. Молодые решили порадовать родных и друзей и в октябре закатили роскошное торжество по этому поводу в Марокко.
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