Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу

Дочь артиста Валерия Меладзе Инга вышла замуж за британского подданного марокканско-индийского происхождения Нури Вергезе еще в январе 2017 года. Молодые решили порадовать родных и друзей и в октябре закатили роскошное торжество по этому поводу в Марокко.