Пиманов привел на премьеру красавицу-жену Погодину Родившая Снигирь лишилась своей красоты Навка оголилась на вечеринке Лучшие экранизации романов Стивена Кинга

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Воскресенье 8 октября
Лента новостей
14:04
Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу
13:50
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
13:08
Жена Меньщикова из "Дома-2" родила сына не от него
12:44
Земле угрожает падение гигантского советского спутика
12:37
Бузова устроила разборки с Дробышем
11:49
Басков вызвал недоумение трогательным поздравлением
11:25
Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом
10:59
Беременная Рапунцель из "Дома-2" публично поскандалила с мужем
10:30
Заворотнюк заинтриговала снимком с Тарасовой
10:00
"Золотой голос" России убит за кулисами
09:58
Посетителя ресторана в Москве обокрали на два миллиона
19:20
Кто поздравил Владимира Путина с юбилеем
18:13
Семья и любовь не интересны Земфире
17:54
Как Путина поздравляют с днем рождения
17:53
Фадееву припомнили работу со звездой "Дома-2"
17:21
Названы самые опасные и ненужные медицинские процедуры
17:08
В Забайкалье автобус с юными спортсменами попал в смертельное ДТП
16:54
Разговор о детях довел режиссера Учителя до слез
16:22
Нью-Йорк заполонили фрики и полуголые красотки
16:03
Российский дипломат умер после тяжелой болезни
15:58
Пресняков спас брак откровенной ложью
15:48
Когда метро придет во Внуково
15:31
Самбурская напала на Бузову на сцене
14:56
Финал сериала "Ольга" разочаровал поклонников
14:32
Полуголые Шаляпин и Копенкина посмеялись над Калашниковой
13:54
Названный любовником Чеховой ведущий полысел от стресса
13:29
Михаил Ефремов по-хамски обошелся с лилипутом
13:14
В Петербурге представили объемный портрет Путина
13:14
65 малоизвестных фактов о Владимире Путине
12:48
Над Шереметьево заметили НЛО
12:32
Звезду "Дома-2" покинули дети
12:09
Джигурда написал стих об измене Анисиной
11:38
Собака известной ведущей искусала ребенка за лицо
11:19
В Шереметьево найден труп
11:06
Табаков отказался говорить о старшей дочери
10:34
Меньщиков из "Дома-2" оставил жене прощальное письмо
10:16
Вице-премьер Киргизии погиб в ДТП
10:05
На ком женится Алексей Воробьев
09:59
В жилом доме в Киеве прогремел взрыв
22:02
Модель с волосатыми подмышками довела до тошноты
21:53
Мать Шурыгиной откровенно о свадьбе
21:49
Бузова поделилась свалившимся на голову счастьем
21:36
В Мексике застрелили Сталина
21:16
Жесткая посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
21:09
Интимное видео участницы "Дома-2" утекло в Сеть
20:55
Как Путин отмечает свои дни рождения
20:29
Телекомпания ВИD отказалась от пугающей заставки с "Ельциным"
20:19
Овсиенко поразила новым лицом
20:06
На юге Москвы угнали Lexus за 4,7 млн
19:46
Ураган-убийца из Европы обрушится на Россию
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Самбурская напала на Бузову на сцене
Мать Шурыгиной откровенно о свадьбе
После брачной ночи Шурыгину в мини-платье сравнили с бревном
Шурыгина дала мужу свою фамилию
Собака известной ведущей искусала ребенка за лицо
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Окт. 8, 2017
просмотры: 123

Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу

567

Дочь артиста Валерия Меладзе Инга вышла замуж за британского подданного марокканско-индийского происхождения Нури Вергезе еще в январе 2017 года. Молодые решили порадовать родных и друзей и в октябре закатили роскошное торжество по этому поводу в Марокко.

поделиться

комментарии

Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом

В Москве прошел премьерный показ мюзикла "Приведение" по одноименному фильму

567

Нью-Йорк заполонили фрики и полуголые красотки

Ежегодный фестиваль популярной культуры привлекает самую разную публику

567

Губерниев провел ночь перед днем рождения с Малаховым

Известный спортивный комментатор ведет активный светский образ жизни

567

Страшная авария поезда и автобуса во Владимире

Автобус со спящими пассажирами выехал на железнодорожные пути и заглох

567

Виторгана засняли с другой женщиной

Актер оказался в компании своей коллеги

567

Свадебные фото Шурыгиной

Влюбленные зарегистрировали брак в столичном Дворце бракосочетаний №4

567

Домашние животные прошлись по московским музеям

Все больше людей стараются брать питомцев с собой для совместного проведения досуга

567
567

Стильная Апексимова украсила собой мужскую компанию

Кинодеятели встретились со столичным мэром

567

Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет

Актриса появилась на публике в смелом наряде

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Пресняков спас брак откровенной ложью

В семье не раз возникали напряженные ситуации, однако до разрыва дело так и не дошло
Шоу-бизнес

Заворотнюк заинтриговала снимком с Тарасовой

Актриса не стала раскрывать всех деталей прошедшей встречи

Политика

65 малоизвестных фактов о Владимире Путине
Война из Донбасса переносится в Киев
В Сирии нашли "черную дыру"
Непредсказуемый Трамп предупредил о грядущей "буре"

Шоу-бизнес

Разговор о детях довел режиссера Учителя до слез
Пресняков спас брак откровенной ложью
Самбурская напала на Бузову на сцене
Фадееву припомнили работу со звездой "Дома-2"

Проишествия

Жесткая посадка пассажирского лайнера в шторм попала на видео
Названа причина крушения автобуса с пассажирами под Москвой
Убийца московского бизнесмена приехал на дело на велосипеде (видео)
Москвичку убили и спрятали труп в комоде

Lifestyle

Финал сериала "Ольга" разочаровал поклонников
Телекомпания ВИD отказалась от пугающей заставки с "Ельциным"
Кокорин умер после тяжелой болезни
"Фабрика звезд" оправдалась за скандал с "Матильдой"
Шоу-бизнес

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем

Чудовищный скандал кажется логичным для праздника столь одиозной персоны
Шоу-бизнес

Шурыгина дала мужу свою фамилию

Новобрачная поделилась фото и видео со свадьбы
Шоу-бизнес

Беременная Рапунцель из "Дома-2" публично поскандалила с мужем

Девушка написала открытое письмо бывшему возлюбленному
Шоу-бизнес

Басков вызвал недоумение трогательным поздравлением

Поклонники задаются вопросом – в кого певец мог пойти блондином

Гороскоп

Семья и любовь не интересны Земфире
На ком женится Алексей Воробьев
Совет на выходные
Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз

Фоторепортажи

Нью-Йорк заполонили фрики и полуголые красотки
Губерниев провел ночь перед днем рождения с Малаховым
Страшная авария поезда и автобуса во Владимире
Виторгана засняли с другой женщиной

Спорт

Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
Жена Кокорина ждет второго ребенка
Путин посмеялся над президентом "Зенита"

Регионы

Водитель загнал автобус под поезд из-за боязни ДПС
Сибирячку подозревают в жестоком убийстве собственных детей
Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму
Новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru