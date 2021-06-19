Развлечения Брежневой и Меладзе в припаркованном авто попали на видео

Недавно у Веры Брежневой вышла свежая композиция "Розовый дым". Как оказалось, мужскую партию в песне исполнил муж знаменитости – Константин Меладзе.
В личном аккаунте в "Инстаграм" Брежнева опубликовала свежее видео. В кадре Вера и Константин развлекаются в салоне припаркованного авто. Супруги подпевают звучащему из колонок треку "Розовый дым".
"Врываемся в выходные", — подписала кадры вокалистка.
Отвечая на вопросы поклонников, Вера Брежнева рассказала в "Сторис", что под розовым дымом в тексте трека подразумеваются иллюзии. Автором композиции является ее вторая половинка – Константин Меладзе. По словам артистки, демо "Розового дыма" она получила всего месяц назад. Совсем скоро стоит ждать клип на эту песню.
Подписчики Веры также интересовались, почему Константин написал стихи именно про дым розового оттенка. "Потому что я дальтоник", – ответил любопытным интернет-обывателям Меладзе.
Пользователи Сети от ролика остались в восторге. У Брежневой и Меладзе сложился замечательный дуэт.
"Пересмотрела раз 15😁😁Какие вы классные❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Выкладывайте Константина почаще!!! ❤️", "Без улыбки невозможно на вас смотреть! Красавчики 😍", "Ребята, вы крутые!!!!!", "Четкие какие 🔥🔥🔥", "Ой, как же приятно на вас смотреть 😍", – отмечают комментаторы.
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