"Мамины походы в ЗАГС всегда успеешь осуществить": Лолита предупредила окруженную дебилами дочь

За кулисы "Новой волны" Лолита приехала сразу из аэропорта – без макияжа и в простой, но все равно стильной, одежде. Так скучала она по коллегам, по концертам, по прессе, что не могла подождать и дня, когда предстояло выступать самой на закрытии конкурса молодых исполнителей. В таком виде она казалась удивительно трогательной, нежной и хрупкой.

Лолита сильно похудела, похорошела, и это, конечно, все заметили. "Я сбросила всего 12 килограммов, – призналась Милявская. – Но при этом цели худеть у меня не было – я противник диет, как и мой доктор-эндокринолог. Если бы я делала какие-то операции, пила пилюли, то честно бы про это сказала. А так просто пошла к врачу и меня немного "починили". Вы не забывайте, что мне 57 лет и у меня, естественно, что-то сломалось в организме".



При этом, как заверяет певица, гардероб ей менять не пришлось. "Наоборот я сэкономила, потому что стала влезать во все то, что висело в шкафу много лет", – радуется звезда.

Рассказала она и про успехи живущей с бабушкой в Киеве дочери Евы, которую не видела почти два года и с которой наконец-то встретилась во время недавнего отдыха в Болгарии. "Я увидела дочь, мою маму, маминого мужа, собаку, – радуется Лола. – Это была встреча на Эльбе! Я все время была с семьей, и это такое счастье!"

Ева порадовала маму своей целеустремленностью и образованностью. "Она блестяще учится – у нее всего одна "четверка", из-за которой она очень переживала, и мне пришлось успокаивать ребенка. Говорила ей: "Если бы твоя мамочка так же училась!" Ведь у диплома всего два цвета – синий и красный, и, по большому счету, это ни на что не влияет".

По заверению Лолиты, про женихов 22-летняя дочь пока не думает. "Я сказала Еве: "Мамины походы в ЗАГС (певица была замужем 5 раз – Прим. ред.) ты всего успеешь осуществить, а пока надо учиться, – пояснила артистка. – Да и сама дочь на мой вопрос про женихов отвечает: "Мама, одни же дебилы вокруг!" И я поддерживаю ее в этом (смеется)".