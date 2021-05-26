Икона ЛГБТ Лолита показала фото в радужном купальнике

Артистка никогда не страдала от комплексов неполноценности. Она не стеснялась своей фигуры, даже когда была пышкой. Теперь же Лолита с удовольствием фотографирует себя в полуобнаженном виде, ведь ее формам могут позавидовать не только ровесницы, но и молодые звезды.
На днях Лолита Милявская выложила в своем "Инстаграм" очередное фото, на котором блеснула в радужном купальнике. Сама себя Лолита назвала иконой ЛГБТ.
Стоит отметить, что в Сети ходит много слухов о том, как Лолите удалось так похудеть и преобразиться. Говорят, что она установила кольцо в желудке, а также сделала липосакцию. Однако сама Лолита уверяет, что похудеть ей помог грамотный эндокринолог.
Впрочем, в жизни Лолиты не только перемены внешности. Весной она стала новой ведущей популярного "ДНК-шоу" на телеканале "Пятница!" и попробовала себя в новой роли, с которой блестяще справляется.
Также Лолита дебютировала в качестве драматической актрисы зимой этого года. Она сыграла в спектакле Юрия Грымова "Женитьба". Как говорится, талантливый человек талантлив во всем, так что и на театральной сцене Лолиту ждал успех.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что у Лолиты Милявской вспыхнул роман с криминальным авторитетом.
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