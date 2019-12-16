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"Огромный **** натирает мне": Лолита сделала интимное признание

Лолита. Фото: Дни.ру
Герои бессмертной комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы..." каждый год ходили в баню. "Традиция у нас такая", – пояснял герой Андрея Мягкова. А у Лолиты Милявской традиция – каждый год выступать в гей-клубе. Корреспондент "Дни.ру" побывал на зажигательном выступлении главной эстрадной клоунессы и удивился счастливым переменам в ее личной жизни. 
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Лолиту гомосексуалисты давно признали своей в доску. Она с юмором относится к жизни вообще и к себе в частности, не боится казаться смешной, не строит из себя неприступную снежную королеву, всегда искренняя и настоящая. Может и матом ругнуться, и оголить что-то сверх меры. Даже если вдруг даст петуха, никто не осудит – это честнее, чем открывать рот под "фанеру".

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Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

В ее песнях "радужные" парни часто узнают себя: ревут под "Раневскую" и "Папу", гуляют под "Шампанское" и "Титаник", утешаются после очередного расставания словами из "Пошлю его на...". Выступление Милявской в главном столичном гей-клубе "Центральная станция" – событие всегда долгожданное, а соскучившиеся зрители разве что на люстрах не висят.

"После концертов в гей-клубе у меня в жизни всегда начинается что-то новое, – призналась Лолита. – Именно тут я могу оставаться собой, могу сюда приходить, как в одну из своих квартир. Здесь не просто мои близкие друзья, которые со мной в радости и горести, в бедности и богатстве. Здесь у меня – члены семьи".

Члены пели хором больше часа, а артистка не только признавалась им в любви, но и шутила – дала бы фору лучшим стендаперам страны. "Я похудела, и это полная жопа в моем мироощущении. Мне было гораздо комфортнее теткой, у которой торчит живот, будто все время беременная. Как вы считаете, я еще ничего? Меня еще можно?!" – посмеялась Лола.

Зал взревел. Казалось, еще молодые и уже молодящиеся геи порвут 56-летнюю певицу без комплексов. Если даже их подчеркнутые прозрачным платьем от Игоря Гуляева формы похорошевшей звезды восхитили и возбудили, что говорить о любителях женщин!

Лолита рассталась с очередным мужем, и это пошло ей на пользу. "Избавилась от шлака, и сразу легче стало легче душе, сердцу и телу", – пояснила певица. Еще недавно она говорила, что планирует года полтора отдыхать от отношений. Однако в гей-клуб приехала с атлетичным солидным мужчиной – он и под ручку вел артистку, и дверь придерживал, и клубникой, как говорят очевидцы, с руки кормил в гримерке, и во все глаза смотрел на ее выступление из-за кулис.

И слава богу, что не из зала, иначе такого роскошного кавалера мгновенно бы взяли в оборот другие мужчины. Здесь не зевай – держись за своего крепче, а то уведут! Кстати, этот Лолин ухажер на вид красивее, моложе и умнее всех прежних пяти ее мужей. Вдруг что-то серьезное у них получится? По крайней мере, уезжала артистка не на своей машине и в противоположную от дома сторону.

Лолита достойна быть любимой. Именно об этом она попросила Бога, опустившись прямо на сцене на колени перед московскими геями. "А еще, если можно, сделай меня в следующей жизни меня мужиком. Я бы тогда пере*** кучу телок, а может быть, и мужиков, – пожелала Милявская. – Хотя мне и в этой жизни говорят, что у меня вот такой *** (член. – Прим. ред.). И как бы я не пыталась его спрятать, все равно натирает..."

Если бы Лолита была мужчиной, ей с таким "прибором" цены бы не было в "темной комнате", которая есть в каждом уважающем себя гей-клубе. Там, как поет звезда, "люди одинокие встречаются". И она призналась, что хотела бы "зажечь", да женщинам в этот альков свободной мужской любви заказан.

"А еще так раздражает декабрь и то, что в городе, где и так не бывает солнца, нет еще и снега, поэтому, Бог, сделай так, чтобы наконец-то наступила зима!" – сказала певица под занавес. Когда она уезжала из клуба, посыпал снег. Получается, Господь услышал ее искреннюю молитву? Значит, теперь у Лолиты и тех, кто провел эту веселую ночь с ней, все наладится. Обязательно.

Автор: 16 декабря 2019, 11:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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