"Знаю таких альфонсов": Успенская взялась за личную жизнь блудной дочери

Долгое время королева русского шансона не могла наладить отношения с единственной дочерью. Звездную семью сотрясали скандалы. Татьяна уехала к отцу в США и обвинила мать в том, что та поднимала на нее руку. Певица в ответ заявила, что дочь употребляет запрещенные вещества. Какое-то время родственницы не общались, но несколько месяцев назад мир в семье все же удалось восстановить: блудная наследница вернулась к любящей матери, что сделало Любовь Успенскую по-настоящему счастливой.
Вернувшись в Россию, Татьяна стала сопровождать свою звездную мать на светских мероприятиях, а певица в свою очередь заявила о желании сделать из дочери настоящую звезду. Как сообщил 5-tv.ru, для этой цели Успенская уже даже начала приобщать наследницу к миру шоу-бизнеса.
Но больше всего звездную мать сейчас волнует личная жизнь дочери. Артистка боится, что Татьяна так и не встретит хорошего мужчину, ведь вокруг полно негодяев и тех, кто просто хочет выгодно пристроиться.
"Знаю таких альфонсов," – уверенно заявила Успенская.
Заботливая мать уверена, что сейчас ее дочери никто не нужен, но если Татьяна и встретит какого-то мужчину, то ему придется пройти через "армейскую лупу" строгой матери. Любовь Успенская намерена сделать все, чтобы ее девочка была наконец счастлива.
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что дочь Любови Успенской заподозрили в неадекватном поведении.
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