Спрячьте спичку и не позорьтесь: нежного дружка Лазарева унизили за малюсенький член

В Сети появились фото, позволяющие оценить реальный размер мужского достоинства ближайшего друга Сергея Лазарева.

Несколько недель назад Алекс Малиновский закатил космическую вечеринку, для которой выбрал особенный наряд. Мужчина облачился в серебристый костюм из латекса с мантией и короной. Под облегающим костюмом публика сразу заметила слишком большую выпуклость в районе паха. Тогда же пользователи стали активно обсуждать невероятные размеры мужского достоинства нежного друга Сергея Лазарева.

Спустя время в "Инстаграме" появились реальные фотографии с той самой вечеринки, и они серьезно разочаровали фанатов Малиновского. Пользователи, много слышавшие об огромном "дружке" Алекса, который достигает едва ли не 27 сантиметров, стали с пристрастием рассматривать и увеличивать снимки, чтобы найти подтверждение слухам. Однако ничего особенного люди на этот раз не увидели и поспешили громко заявить о своем разочаровании.

Пользователи посетовали на то, что друг Лазарева сам разрушил легенду о своем огромном достоинстве и предложили перестать позориться, рассказывая подобные басни о своем на самом деле малюсеньком члене.

В унизительных комментариях, приведенных "Экспресс газетой", люди написали:

"Облажался Шурка, надо было в зеркало посмотреть и сразу бы увидел, что легенда о 27 см под угрозой провала" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Эх, Ссанька разрушил всю легенду о 27 сантиметрах своим костюмом "космического кощея". Мужики вот искали "баклажан", а нашли "корнишон", разочаровались".

Напомним, что сам Алекс Малиновский ранее всегда старательно поддерживал слухи о своем огромном члене. В беседе с корреспондентом "Дни.ру" друг Сергея Лазарева как-то даже похвастался, что его "агрегат" больше, чем у самого Филиппа Киркорова.