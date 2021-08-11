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Шоу-бизнес
Спрячьте спичку и не позорьтесь: нежного дружка Лазарева унизили за малюсенький член

Спрячьте спичку и не позорьтесь: нежного дружка Лазарева унизили за малюсенький член

В Сети появились фото, позволяющие оценить реальный размер мужского достоинства ближайшего друга Сергея Лазарева.
прочитано 550 раз

Несколько недель назад Алекс Малиновский закатил космическую вечеринку, для которой выбрал особенный наряд. Мужчина облачился в серебристый костюм из латекса с мантией и короной. Под облегающим костюмом публика сразу заметила слишком большую выпуклость в районе паха. Тогда же пользователи стали активно обсуждать невероятные размеры мужского достоинства нежного друга Сергея Лазарева.

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Спустя время в "Инстаграме" появились реальные фотографии с той самой вечеринки, и они серьезно разочаровали фанатов Малиновского. Пользователи, много слышавшие об огромном "дружке" Алекса, который достигает едва ли не 27 сантиметров, стали с пристрастием рассматривать и увеличивать снимки, чтобы найти подтверждение слухам. Однако ничего особенного люди на этот раз не увидели и поспешили громко заявить о своем разочаровании.

Пользователи посетовали на то, что друг Лазарева сам разрушил легенду о своем огромном достоинстве и предложили перестать позориться, рассказывая подобные басни о своем на самом деле малюсеньком члене.


В унизительных комментариях, приведенных "Экспресс газетой", люди написали:

"Облажался Шурка, надо было в зеркало посмотреть и сразу бы увидел, что легенда о 27 см под угрозой провала" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Эх, Ссанька разрушил всю легенду о 27 сантиметрах своим костюмом "космического кощея". Мужики вот искали "баклажан", а нашли "корнишон", разочаровались".

Напомним, что сам Алекс Малиновский ранее всегда старательно поддерживал слухи о своем огромном члене. В беседе с корреспондентом "Дни.ру" друг Сергея Лазарева как-то даже похвастался, что его "агрегат" больше, чем у самого Филиппа Киркорова.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 августа 2021, 16:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Опубликованы горячие фото раздетого Сергея Лазарева

комментарии

Ответить:

654785
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ужас, блевать охота, одни <цензура> вокруг
Х
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Бляяяяяяяяя,новая забава у звезд-писунами меряться.
Гость830520
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Мал золотник,да дорог!
Гость817896
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Господи, куда этот мир катится! Или куда людей хотят закатить. Чуть не с лупой шерстят все снимки, изучают, как сказать бы поприличнее, атрибуты половых признаков у известных и не очень известных людей, а потом выносят эту "животрепещущую" тему на всеобщее обсуждение! Господа журналисты, вы реально считаете, что нормальных, здоровых людей волнует размер <цензура> чужих людей?
1

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