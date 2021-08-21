Лазарев показал россиянам здоровенный торчащий пенис

Певец находится на "Новой волне" и регулярно радует подписчиков "Сторис" и постами с фестиваля. Недавнее видео буквально ошарашило россиян. На нем Лазарев рассказывает о том, как проходит подготовка, как вдруг в кадр попадает резиновая кукла с огромным торчащим половым органом.
Такого певец явно не ожидал и даже замешкался, прежде чем как-либо это прокомментировать. Ролик, опубликованный в "Экспресс-газете", ярко демонстрирует неподдельное удивление Сергея Лазарева. "Вот такие здесь закулисные игрушки. Чье это, интересно?" – недоумевал артист.
Участник "Евровидения" впервые появился на красной дорожке с двумя своими детьми – Никитой и Аней. Наследники давно просили звездного отца взять их с собой на "Новую волну", Сергей не смог отказать, хоть и всегда старался уберечь детей от повышенного внимания прессы.
Ранее Сергей Лазарев не смог сдержать слез в эфире шоу "Ну-ка, все вместе!". Реакция певца тронула поклонников до глубины души. Выступление Ксении Бахчаловой не оставило равнодушными многих, однако Лазарев, кажется, проникся больше остальных. Пение коллеги трогает каждый раз по-новому, признался артист.
Сергей много работает и занят в популярных проектах. Скоро поклонники увидят шоу "Новые танцы" с его участием, где также задействованы Ляйсан Утяшева и Мигель.
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