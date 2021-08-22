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Шоу-бизнес
"Нравится играть в больничку": как муж ухаживает за больной Макеевой

"Нравится играть в больничку": как муж ухаживает за больной Макеевой

Анастасия Макеева рассказала, как супруг помогает ей восстанавливаться после потери голоса.
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На фоне стресса, связанного с семейными скандалами, артистка лишилась голоса. Три дня назад Анастасия пожаловалась, что не может говорить. К Макеевой не раз приезжала скорая с уколами и капельницами. Сейчас артистка восстанавливается в Любляне, где ей нашли фониатра. "Муж делает мне уколы ,я делаю ингаляции гормональными ,очень сильными препаратами и мы нашли в Любляне фониатра (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась в своем блоге Макеева.

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 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Анастасия готовилась к выступлению, но внезапная болезнь разрушила планы. Сейчас в Словению едет исполнительница второго состава, так что, возможно, в этот раз Макеева на сцену и не выйдет. Роман Мальков сам ухаживает за супругой, собственноручно делает ей уколы и всячески поддерживает. "Либо ему нравится играть в больничку, либо он пытается меня подбодрить", – рассказала артистка.

Напомним, Роман Мальков бросил жену и четверых детей ради Анастасии Макеевой. Пара познакомилась на мероприятии, после чего роман перебрался к российской артистке в Москву. Старший сын последовал за отцом. Остальные дети остались в Любляне с матерью Светланой, которая не дает житья Анастасии. Светлана не раз подавала судебные иски по алиментам, обращалась в епархию, где венчались Макеева и Мальков, посещала разоблачительные ток-шоу. Скандалы бывшей и нынешней супруг набирают обороты, именно они стали причиной потери голоса Анастасией.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
22 августа 2021, 20:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадьба со строителем и скандалы: как началась новая жизнь Анастасии Макеевой

комментарии

Ответить:

Гость Софья
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Позор этой подлой парочки !Бумеранг ещё не раз навестит !!!!
Гость830767
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Больничку? Клизму высокого давления обоим!
Гость833838
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Светлана тут совсем не при чем - она не слала никакие запросы ни в какую епархию, у Макеевой просто едет крыша- то она пишет Президенту Словении, что недоброжелатели Мальковой ставят под угрозу дипломатические отношения между Россией и Словенией, то показывает ролик, где она нормально говорит, а уже через два часа она молчит и восстанавливается в Любляне у фониатора, то ещё какую-то ложь публикует .Она лечится не у того врача- в ее случае нужен только психиатр
Гость833838
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Вам двоим нравится играть в больничку.Наверное с самого начала поставили на роль другую актрису- более достойную во всех отношениях, никому не нужна актриса средней руки со скандальной известностью, вот и играете в спектакль с больничкой
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