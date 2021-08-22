"Нравится играть в больничку": как муж ухаживает за больной Макеевой

Анастасия Макеева рассказала, как супруг помогает ей восстанавливаться после потери голоса.

На фоне стресса, связанного с семейными скандалами, артистка лишилась голоса. Три дня назад Анастасия пожаловалась, что не может говорить. К Макеевой не раз приезжала скорая с уколами и капельницами. Сейчас артистка восстанавливается в Любляне, где ей нашли фониатра. "Муж делает мне уколы ,я делаю ингаляции гормональными ,очень сильными препаратами и мы нашли в Любляне фониатра (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась в своем блоге Макеева.

Анастасия готовилась к выступлению, но внезапная болезнь разрушила планы. Сейчас в Словению едет исполнительница второго состава, так что, возможно, в этот раз Макеева на сцену и не выйдет. Роман Мальков сам ухаживает за супругой, собственноручно делает ей уколы и всячески поддерживает. "Либо ему нравится играть в больничку, либо он пытается меня подбодрить", – рассказала артистка.

Напомним, Роман Мальков бросил жену и четверых детей ради Анастасии Макеевой. Пара познакомилась на мероприятии, после чего роман перебрался к российской артистке в Москву. Старший сын последовал за отцом. Остальные дети остались в Любляне с матерью Светланой, которая не дает житья Анастасии. Светлана не раз подавала судебные иски по алиментам, обращалась в епархию, где венчались Макеева и Мальков, посещала разоблачительные ток-шоу. Скандалы бывшей и нынешней супруг набирают обороты, именно они стали причиной потери голоса Анастасией.