Макеева кинула документ в лицо бывшей жене своего избранника: Подробно подошла к говнокиданию

Анастасия Макеева в своем блоге поделилась документом, подтверждающим действительность их венчания с Романом Мальковым.

Вражда между актрисой и бывшей супругой ее нового мужа набирает обороты. На днях Светлана Малькова отправила в Крымскую Епархию, которая проводила обряд венчания, просьбу признать брак недействительным. По результатам проверки священнослужители не выявили никаких нарушений и прислали официальный документ, подтверждающий отсутствие каких-либо препятствий для совершения обряда.

Анастасия Макеева буквально "кинула" бумагу в лицо недоброжелательнице, опубликовав ее в своем блоге с длинной подписью. "Наша "черная Королева" с цветом волос пшеницы так подробно подошла к говнокиданию, что даже не поленилась отправить запрос в епархию Симферополя (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметила артистка.

Подобных инцидентов между супругами Малькова уже великое множество. Светлана не устает подавать в суд на Макееву, Анастасия, в свою очередь, грозится забрать у Мальковой младших детей, которые остались с ней в Словении.

Напомним, Роман Мальков бросил жену и четверых детей ради российской актрисы. Экс-супруга не дает житья молодой семье, пытаясь восстановить хоть какую-то справедливость. Четверо наследников бизнесмена также находятся в эпицентре скандала. Оказывается, Роман не платит алименты, а мать детей намерена затаскать его по судам. Поклонники предполагают, что Макеева запрещает супругу содержать детей для того, чтобы правоохранители оставили их с отцом. Она не раз грозилась отобрать детей у Мальковой.