Стало известно о монтаже видео с кадрами избиения сына Пьехи

В конце июля в семье российского певца Стаса Пьехи произошло ЧП. Его семилетний сын Петр был госпитализирован с сотрясением мозга после нападения соседки во время отдыха его семьи в коттеджном поселке Рощино. 53-летняя жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина наказала мальчика за то, что он проткнул ей бассейн.
По словам Стаса Пьехи, Безбородова скорее всего имеет связи в правоохранительных органах. Она якобы добилась изменения видео, на котором был зафиксирован момент нападения. Об этом артист поведал на "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".
"Госпожа Безбородова сделала монтаж записи, якобы не было избиения. Просто на кадрах записи она говорит мальчику, зачем он испортил бассейн", – рассказал Пьеха.
Несмотря ни на что, артист хочет наказать обидчицу своего маленького сына по закону. Напомним, Петя получил после стычки с соседкой сотрясение мозга и лежал в больнице. Помимо физических увечий ребенок получил огромную психологическую травму, что гораздо хуже.
Стас Пьеха привел в качестве примера Исландию, где за права детей борется государство. Артист пожалел, что в нашей стране все не настолько совершенно.
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