"Мужик рядом с другим мужиком раком стоит": народ разнес Цискаридзе за попавшее в Сеть фото

Недавно Николай Цискаридзе отправился в путешествие вместе со своими учениками, которых он называет николаевским отрядом. Вшестером они посещают достопримечательности Грузии, делятся снимками в соцсетях. Например, во вторник, 24 августа, 47-летний артист балета опубликовал несколько фотографий, сделанных на территории Гелатского монастыря.
Для кадров мужчины позировали вместе, прижавшись друг к другу и принимая необычные позы. Например, когда они фотографировались в кустах, один из парней решил встать на четвереньки, другой – прилечь на грудь Цискаридзе. Преданные поклонники остались в восторге от оригинальных снимков артиста.
Однако некоторым эти фотографии показались как минимум странными. "Групповуха какая-то", "Мужик рядом с другим мужиком раком стоит... Странный отдых", – процитировала комментаторов "Экспресс-газета". Один из пользователей Сети сделал мужчинам замечание: "Зачем к монастырю пятой точкой и ногами?".
Напомним, ранее поклонницы обсудили размер полового органа Николая Цискаридзе, увидев его новое фото. Они отметили, что танцор давно славится не только своим атлетичным телом, но и умениями.
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